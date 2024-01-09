القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأهالي وسط غزة

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل بارتقاء شهداء وإصابة جرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه لا يجب التسامح مع الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين، مشيرًا إلى أن 87% من أهالي قطاع غزة نزحوا جراء الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تدمر كل شىء حتى تصبح غزة غير قابلة للعيش.

ونوه "منصور" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غير مهتم إلا بالبقاء في السلطة، مؤكدًا أنه لن يتحقق الأمن من خلال القتل والدمار والقضاءعلى إنسانية الشعب الفلسطيني.

ودعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار على الفور، وعدم قتل الأطفال والنساء من خلال لقصف العشوائي لجيش الاحتلال.