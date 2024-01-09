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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأهالي وسط غزة

شهداء
شهداء
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أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل بارتقاء شهداء وإصابة جرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. 

وفي وقت سابق قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه لا يجب التسامح مع الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين، مشيرًا إلى أن 87% من أهالي قطاع غزة نزحوا جراء الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تدمر كل شىء حتى تصبح غزة غير قابلة للعيش.

ونوه "منصور" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غير مهتم إلا بالبقاء في السلطة، مؤكدًا أنه لن يتحقق الأمن من خلال القتل والدمار والقضاءعلى إنسانية الشعب الفلسطيني.

ودعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار على الفور، وعدم قتل الأطفال والنساء من خلال لقصف العشوائي لجيش الاحتلال.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الامم المتحده