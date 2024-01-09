عيد هيكل: لجنة الوفد القانونية تجتمع خلال 48 ساعة لملاحقة المسيئين للحزب

قال عيد هيكل، رئيس اللجنة القانونية المشكلة من رئيس حزب الوفد لملاحقة الذين يسيئون للحزب، إن اللجنة ستجتمع خلال الـ48 ساعة القادمة لبحث خطواتها المستقبلية.

وأكد هيكل، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اختصاصات اللجنة تقوم على رصد كل من يسيء للحزب وكل من يقوم بسب وقذف رئيس الحزب وأعضائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "لا يمكن لأي فرد عاقل أن يقبل الإساءة لنفسه أو الحزب الذي يمثله.. وأن حزب الوفد يشهد حالة كبيرة من الاستقرار ولا صحة على الاطلاق لما يروجه بعض المفصولين".

ويذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قد أصدر قرارًا أمس الاثنين بتشكيل لجنة خماسية برئاسة عيد هيكل؛ لملاحقة كل من يسيء للوفد ورئيسه.