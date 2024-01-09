تسونامي ضرب محطة نووية في أعقاب زلزال رأس السنة في اليابان

ذكرت الشركة المشغلة لمحطة (شيكا) للطاقة النووية في محافظة إيشيكاوا اليابانية اليوم الثلاثاء أن أمواج مد عاتية (تسونامي) بارتفاع نحو 3 أمتار ضربت المحطة عقب الزلزال القوي الذي هز وسط اليابان الأسبوع الماضي، لكنه لم يسبب مشاكل كبيرة تتعلق بالسلامة.

ووفقًا للشركة، وصل التسونامي إلى المنشأة بعد نحو 90 دقيقة من الزلزال الذي سجل 7.6 درجة يوم رأس السنة الجديدة.

وقالت الهيئة، إن التسونامي لم يلحق أضرارا بالمحطة، حيث أنها بنيت على ارتفاع نحو 11 مترا فوق مستوى سطح البحر ولها سور بحري يبلغ ارتفاعه 4 أمتار.

ولم يعرف على الفور ارتفاع أمواج التسونامي؛ حيث توقف إرسال البيانات من جهاز قياس مثبت في قاع البحر بعد الزلزال.

وأكدت شركة الكهرباء فقط أن منسوب المياه في بركة متصلة ببحر اليابان ارتفع بنحو 3 أمتار.