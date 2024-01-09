البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يستعد لأضعف أداء على مدى نصف عقد في غضون 30 عامًا

أكد البنك الدولي، أنه مع اقتراب العالم من منتصف العقد الذي كان من المفترض أن يكون عقدًا محوريًا للتنمية، يستعد الاقتصاد العالمي لتحقيق رقم قياسي مؤسف بحلول نهاية عام 2024؛ حيث يتوقع أن يشهد أبطأ نصف عقد من النمو الاقتصادي خلال 30 عامًا، وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير من البنك الدولي.

وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، إنه من خلال إحدى القياسات، يعيش الاقتصاد العالمي في مكان أفضل مما كان عليه قبل عام واحد: فإن خطر حدوث ركود عالمي قد انحسر، وذلك بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي.

ومع ذلك يمكن أن تشكل التوترات الجيوسياسية المتزايدة خطرًا جديدًا في الفترة القريبة للاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه، قد غمرت الآفاق المتوسطة للاقتصادات النامية بالظلام نتيجة لتباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ التجارة العالمية، وأوضاع مالية صعبة في عقود.

قال التقرير، إنه من المتوقع أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المعدل في العقد الذي سبق الجائحة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض للاقتصادات النامية، وخاصة تلك ذات التصنيف الائتماني الضعيف، مرتفعة، مع تواصل ارتفاع الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها في أربعين عامًا بالنسبة للتضخم.

من المتوقع أن يُبطئ النمو العالمي للسنة الثالثة على التوالي - من 2.6٪ العام الماضي إلى 2.4٪ في عام 2024، وهو ما يقارب ثلث نقطة في المئة تقريبًا أدنى من متوسط العقد 2010. من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9٪ فقط، أكثر من نقطة واحدة في المئة أقل من متوسط العقد السابق.

بعد أداء مخيب للآمال العام الماضي، ينبغي على الدول الفقيرة النمو بنسبة 5.5٪، أضعف من التوقعات السابقة. بحلول نهاية عام 2024، سيظل أشخاص في حوالي واحدة من كل أربع دول نامية وحوالي 40٪ من الدول ذات الدخل المنخفض أفقر من كانوا في عشية جائحة كوفيد في عام 2019. في المقابل، من المتوقع أن يبطء النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2٪ هذا العام، مقارنة بـ 1.5٪ في عام 2023.