المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5000 زائر خلال أسبوع

استقبل استقبل المسجد النبوي على مدار أسبوع، ما يقدر بنحو 5 ملايين و513 ألفًا و921 مصليًا وزائرًا، حضروا لأداء فروض الصلوات اليومية.

وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، في بيان، توفير خدمات متكاملة للزوار والمصلين بهدف خدمتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وفي تقرير إحصائي أصدرته الهيئة حول الخدمات التي تم تقديمها للمصلين والزوار في المسجد النبوي خلال الفترة الماضية، أوضحت الهيئة أن 563 ألفًا و41 زائرًا نالو شرف السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كما أدى 120 ألفًا و904 زائرين و99 ألفًا و400 زائرة صلاة في الروضة الشريفة.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم الزيارات وفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة في تنظيم الحضور والمواعيد المخصصة لزيارة الرجال والنساء.

يأتي ذلك استجابةً للإجراءات والتدابير الوقائية والتنظيمية لضمان سلامة وراحة الزائرين والمصلين، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء السعودية (واس).

ووفقًا للهيئة، تم تقديم خدمات متعددة ومتنوعة في المسجد النبوي لخدمة الزوار والمصلين، خلال الفترة الماضية، حيث استفاد العديد من فئات المجتمع المختلفة من هذه الخدمات.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي في تقريرها الإحصائي عن الخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية، بعض الأرقام التي تعكس حجم وتنوع هذه الخدمات، وهي كما يلي:

- استفادة 13 ألفًا و262 من كبار السن وذوي الإعاقة من الخدمات المخصصة لهم.

- استفادة 129 ألفًا و944 زائرًا من جنسيات مختلفة من خدمات التواصل بلغات متعددة.

- استفادة 10 آلاف و902 شخص من الخدمات المعرفية بمكتبة المسجد النبوي.

- استقبال 2961 مستفيدًا في المعارض والمتاحف.

- تقديم 102 ألف و101 إهداء منوع للزوار.

- تقديم 11 ألفًا و189 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحد وقنوات التواصل.

وتضمنت الخدمات الميدانية التي قدمتها الهيئة:

- تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 82 ألفًا و729 مستفيدًا.

- خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لـ 45 ألفًا و379 زائرًا.

- توزيع أكثر من 126 ألف عبوة ماء زمزم.

- توزيع 134 ألفًا و429 وجبة إفطار صائم في المكان المخصص لإفطار الصائمين.

- هذه الخدمات تأتي في إطار الرعاية والاهتمام المستمرين براحة وسلامة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.