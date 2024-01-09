سمير فرج: حماس تريد "جرجرة" حزب الله للدخول في الحرب

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سحب 5 ألوية من غزة أبرزها لواء النخبة بسبب تفاقم الخسائر التي تعرض لها.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن حزب الله اللبناني لن يدخل الحرب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي رغم اغتيال العاروري نائب رئيس حركة حماس أثناء تواجده في لبنان، وباسل الطويل القيادي في حزب الله.

وتابع فرج أن وزير الخارجية الأمريكي التقى الرئيس الفلسطيني وبعدها سيلتقي الرئيس السيسي.

وأكد أنه من المفترض استلام السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، موضحا أن المنطقة المشتعلة في العالم كله هو ما يحدث في الشرق الأوسط وتحديدا الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

ولفت فرج إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار المنطقة 4 مرات في 3 أشهر، إلى جانب زيارة وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، حيث إن زيارة 3 وزراء خارجية للمنطقة في ظل إجازة الكريسماس يعكس حجم التوترات في المنطقة.

وأردف أن هناك مشاكل بين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه غالانت، ولكنهما تكاتفا في الحرب قبل أن تظهر الخلافات من جديد.

وأشار فرج، إلى أن الخلافات بينهما بسبب رغبة نتنياهو إطالة أمد الحرب، لأن انتهاءها يعني بالنسبة له دخوله السجن في 3 قضايا.

وأوضح أن حماس تريد جرجرة حزب الله للدخول في الحرب، ولكن الحزب اللبناني يأخذ أوامره من إيران والتي لن تسمح بدخول حزب الله في الحرب إلا عندما تتعرض لضربة عسكرية بسبب برنامجها النووي.