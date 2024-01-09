كأس الرابطة.. المصري يحقق الفوز على المقاولون بهدف دون رد

حقق فريق المصري البورسعيدي انتصارا مهما في بداية مشوارة بكأس الرابطة المصرية علي حساب المقاولون العرب.

واحتضن ملعب برج العرب اللقاء بين الفريقين الذي انتهي بفوز النسور الخضراء بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات للبطولة.

سجل الهدف البورسعيدي اللاعب عمرو موسي من تصويبة صاروخية سكنت الشباك بعد تمريريات رائعة من فريق المصري في الدقيقة 14 من عمرو الشوط الأول.

وسيطر نادي المصري علي احداث الشوط الثاني بالكامل واضاع الكثير من الفرص ليكتفي بهدف وحيد.

ويتواجد المقاولون في المجموعة الرابعة بكأس الرابطة المصرية التي تضم المصري والجونة والبنك الأهلي.