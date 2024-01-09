مخدرات فى المدرسة.. إحالة معلم رياضيات بدمياط للمحاكمة العاجلة لتعاطيه الترامادول

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة معلم رياضيات بمدرسة الشهداء الثانوية التجارية بدمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر خلال اليوم الدراسي، وذلك بعد إجراء الكشف المفاجئ عن تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين للقطاعات والمصالح والجهات الحكومية.

وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهم في القضية، والتي نصت علي أنه لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة للعمل وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ولم يحافظ على كرامة الوظيفة العامة وأتى ما يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين للاستمرار في شغل الوظيفة العامة ولم يلتزم بمدونه السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وذلك بأن تعاطي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها بالمخالفة للقانون وحال ثبوت ذلك لدى إجراء تحليل الكشف المفاجئ عن تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين للقطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية بمعرفة اللجنة المنوط بها ذلك بمقر عمله، والذي تأكد ثبوت إيجابية العينة عن طريق مندوب مصلحة الطب الشرعي.

وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين ٥٧، ٥٨ من قانونالخدمة المدنية الصادر رقم ٨١ لسنة ٣٠١٦ والمادة ١/١٤٩، ٦، ٩، ١٥٠ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.

وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية بدمياط تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد وبالمادتين رقمي ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي ١٧١ لسنة١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٨٩ ١٩ والمادتين (١٥ أولا)، (١/١٩) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بالقانون المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.