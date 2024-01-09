رئيس الإنجيلية يستقبل وزير المجالس النيابية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الثلاثاء ٩ يناير، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بوزير شؤون المجالس النيابية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: "تهنئة وتشريف سيادتكم اليوم تعكس محبتكم الأصيلة، وتوكد على الروابط الوطنية العميقة التي تجمع المصريين".

من جانبه، قدم المستشار علاء الدين فؤاد، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لرئيس الطائفة الإنجيلية وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر وأن يعيده الله على المصريين ومصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

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