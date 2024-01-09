كأس رابطة الأندية.. باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في النسخة الثالثة.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت القائمة على النحو التالي: أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - أوجو صامويل - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - محمود أوكا - كريم الطيب - فخري لاكاي.

ويغيب عن صفوف بيراميدز بسبب الإصابة كل من:

شريف إكرامي - إصابة بالكتف

رمضان صبحي - إصابة بشد في العضلة الخلفية

عبد الله السعيد - الإصابة بآلام في الظهر

أسامة جلال - إصابة في أربطة غضروف الركبة

إبراهيم عادل - مواصلة التأهيل وعدم الجاهزية الفنية

محمود مرعي - إصابة بمزق في العضلة الخلفية

دودو الجباس - تمزق في أربطة الركبة

كما يفقد الفريق السماوي خدمات عدد من اللاعبين المتواجدين مع منتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وهم: أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الثانية مع أندية فاركو وطلائع الجيش وزد إف سي