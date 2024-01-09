السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بخطف طفل فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم بمعاقبة "حمادة حسن سالم" عامل، ومقيم بعلواية الخولي بحي الصوفي بالفيوم، بالسجن المشدد 4 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف طفل ومحاولت الاعتداء عليه، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين، مجدى محمد هريدى، وبيشوي النسر جميل وكيل النيابة محمد بهاء، وأمين سر ثروت حكيم .

جاء في أمر إحالة القضية رقم 18689لسنة 2023 جنايات قسم ثان الفيوم، أن المتهم شرع في خطف المجني عليه الطفل " محمد احمد صلاح " بالإكراه بأن قام بحمله عني حال لهوة بالطريق العام لابعادة عن ذويه الا أنه خاب إثر جريمته لسلل لا دخل لارادته، وتم ضبطه بمعرفة والد الطفل والمارين بالشارع .

وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الفيوم والتي أمرت بتحويل المتهم لمحكمة جنايات الفيوم ، حيث تداولت القضية وأصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.