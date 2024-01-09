أعاصير وعواصف وأمطار.. الطقس السيئ يضرب عدة ولايات أمريكية

يواجه الملايين في الولايات المتحدة طقسًا قاسيًا هذا الأسبوع، حيث يحذر خبراء الأرصاد من احتمال حدوث أعاصير في الجنوب واستمرار العاصفة الشتوية في الشمال.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنه تم رصد ثلاثة أعاصير على الأقل في شمال شرق فلوريدا.

أبلغ سكان بنما سيتي بيتش بولاية فلوريدا، على بعد حوالي ساعتين خارج عاصمة الولاية تالاهاسي، عن أضرار في الممتلكات بعد أن ورد أن إعصار ضرب المنطقة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تحذيرات من الإعصار صدرت ليل الاثنين - الثلاثاء في أجزاء من ألاباما ولويزيانا.

وأفادت صحيفة "تريجر كوست" بأن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قام بتنشيط حرس الولاية يوم الاثنين استعدادا لأي طقس شديد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العواصف الرعدية الشديدة لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة الجنوبية الشرقية يوم الثلاثاء، مع إصدار تحذيرات للمقاطعات الجنوبية في ألاباما وجورجيا.

ويواجه أكثر من 170 ألف مستخدم للمرافق في ألاباما وفلوريدا وجورجيا أيضًا انقطاع التيار الكهربائي وسط العواصف، وفقًا لبيانات من موقع poweroutage.us.

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن المناطق الجنوبية الشرقية من ميسيسيبي ولويزيانا كانت تحت تحذير من الفيضانات الساحلية حتى ظهر يوم الثلاثاء بالتوقيت المركزي، حيث كان من المتوقع حدوث "فيضانات في قطع الأراضي والمتنزهات والطرق".

وفي الغرب الأوسط، يستعد السكان لعاصفة ثلجية شديدة من المتوقع أن تؤدي إلى تساقط الثلوج والرياح العاتية والأمطار يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تتلقى بعض مدن الغرب الأوسط ما يصل إلى 6 بوصات من الثلوج، بما في ذلك مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري و"جراند رابيدز" بولاية ميشيجان، وفقًا لتقارير موقع "AccuWeather" للتنبؤ بالطقس.

وتوقع خبراء الأرصاد ما يصل إلى 10 بوصات من الثلوج في توبيكا وكانساس ودي موين وأيوا ومناطق مترو أخرى.

وقد تلقت بعض المناطق في إلينوي وويسكونسن ما يصل إلى أربع بوصات من الثلوج خلال الليل.

وأفادت شبكة "NBC Chicago" أن جزءًا كبيرًا من منطقة تشيكاجولاند يخضع لتحذير من الطقس الشتوي أو تحذير من العواصف الشتوية، حيث من المتوقع تساقط الثلوج بكثافة والرياح العاتية، كما تم إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية من مطارات منطقة شيكاغو وسط ظروف السفر السيئة.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن أكثر من 200 رحلة جوية على مستوى البلاد قد تأخرت وسط الظروف القاسية أيضًا.

وحسبما ذكرت الصحيفة، استجابت دورية الطرق السريعة في كانساس، لأكثر من 100 حادث حيث أدى تساقط الثلوج إلى الحد من رؤية الطريق.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" حذر خبراء الأرصاد أيضًا من أن الساحل الشرقي قد يواجه هطول أمطار غزيرة حتى مساء الثلاثاء.

ومن المتوقع هطول أمطار تصل إلى 3 بوصات على طول الساحل الشرقي، حيث أثرت عاصفة ثلجية الأسبوع الماضي على المنطقة.

وتستعد المنطقة الشرقية لمواجهة رياح عاتية حيث يتوقع المتنبئون أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلا في الساعة.

وتأتي هذه الأحداث بعد أيام فقط من عاصفة كبيرة تسببت في هطول أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على مساحات واسعة من البلاد.