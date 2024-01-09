مدحت العدل: مصر تمتلك أكبر مصنف فنى فى العالم

كشف الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنيين والناشرين المصرية، أن مصر تملك أهم وأكبر مصنف فنى فى العالم، نحن نمتلك أكثر من 170 ألف مصنف غنائى داخل الجمعية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" مصر تمتلك تاريخا فنيا كبيرا لا مثيل له، وعلينا الحفاظ على هذا التاريخ وعدم العبث به، وإعادة حقوق العائد من التراث الفنى إلى الورثة المستحقين.

وتابع العدل "مش كل الناس ماديا تقدر حققت ثروة من الفن، فى ناس بتعانى جدا وهما يقدروا يحصلوا حققهم ويحققوا ماديات تغنيهم عن الضغوط والتعب إللى بيعانوا منه، إذاى الناس تقبل تاخد تعبهم وحقهم.

يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية عقدت مؤتمر صحفى بخصوص الإعلان عن مواثيق تثبت ملكية شركة صوت القاهرة للتراث الفنى لأم كلثوم، حضر المؤتمر الدكتور مدحت العدل رئيس ، والدكتور حسام لطفى المستشار القانوني للجمعية، والأستاذة ناديه مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والفنان عمرو مصطفى.