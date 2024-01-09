كأس الرابطة.. المصري يتقدم على المقاولون في الشوط الأول

تقدَّم نادي المصري البورسعيدي بهدف دون رد علي فريق المقاولون العرب ضمن بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويحتضن ملعب برج العرب اللقاء بين المصري المقاولون.

سجل الهدف البورسعيدي اللاعب عمرو موسى من تصويبة صاروخية سكنت الشباك بعد تمريريات رائعة من فريق المصري في الدقيقة 14 من عمرو الشوط الأول.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: حسن علي، كريم العراقي، سمير فكري، محمد الشامي

وسط الملعب: ميدو جابر، باهر المحمدي، حسن منصور، حسين السيد

خط الهجوم: يوسف الجوهري، عمرو موسى.