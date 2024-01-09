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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس رابطة الأندية المحترفة.. تعرف على غيابات بيراميدز في مواجهة فاركو

بيراميدز
بيراميدز
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يستعد  فريق نادي بيراميدز لمواجهة فاركو في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في النسخة الثالثة وسط غياب عدد كبير من اللاعبين في مواجهة فاركو.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويغيب عن صفوف بيراميدز بسبب الإصابة كل من:

شريف إكرامي - إصابة بالكتف 
رمضان صبحي - إصابة بشد في العضلة الخلفية 
عبد الله السعيد - الإصابة بآلام في الظهر 
أسامة جلال - إصابة في أربطة غضروف الركبة
إبراهيم عادل - مواصلة التأهيل وعدم الجاهزية الفنية 
محمود مرعي - إصابة بمزق في العضلة الخلفية

كما يفقد الفريق السماوي خدمات عدد من اللاعبين المتواجدين مع منتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وهم: أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين

كما يغيب ايضا الدوليون الأجانب مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وهم:  محمد الشيبي - منتخب المغرب   وبلاتي توريه - منتخب بوركينا فاسو   وفيستون ماييلي - منتخب الكونغو.

فاركو ضيفا على بيراميدز كأس رابطة الأندية المحترفة فريق نادي بيراميدز