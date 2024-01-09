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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. الزمالك يخوض الودية الثانية خلال فترة توقف الدوري

الزمالك
الزمالك
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يخوض فريق الكرة الأول بالزمالك، مباراة ودية ثانية غدا الأربعاء، وذلك أمام فريق عثماثون طنطا، على ملعب النادي في ميت عقبة .

وكان الزمالك قد خاض ودية أمس الإثنين أمام فريق كسكادا على ملعب الناجي الأبيض، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 4-0 .

ويحاول الجهاز الفني للزمالك من خلال المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والمصابين والوصول لمستوي بدني وفني مميز خلال فترة توقف الدوري .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدربا مؤقت لحين إعلان مجلس إدارة النادي الأبيض التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الأيام المقبلة يقود الفريق الأبيض في الدوري والكأس وبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يرغب النادي الأبيض في التتويج بها .

الزمالك عثماثون طنطا معتمد جمال أيمن مصطفى