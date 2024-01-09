الزمالك يوضح حقيقة وصول عرض لفتوح بالميركاتو الشتوي

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عرض رسمي لضم اللاعب أحمد فتوح، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال المصدر في تصريح للبوابة نيوز مساء اليوم، الزمالك لم يتلق أي عروض تطلب ضم فتوح، واللاعب جدد عقده مؤخرا ومستمر مع الفريق الأبيض، وحال وصول عرض مال قوي سيكون القرار لمجلس الإدارة سواء بالموافقة على رحيله أو رفض العرض والتمسك باللاعب.

وكان فتوح قد جدد تعاقده مع الزمالك مؤخرا لمدة 3 مواسم مقبلة؛ وذلك بعد انتهاء أزمته مع مجلس الإدارة والخاصة بعرضه للبيع نتيجة خروجه للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد،إلا أن مجلس الإدارة استجاب لتدخل وسطاء من أبناء الزمالك، ومنح اللاعب فرصة جديدة مع الفريق .

ويشارك فتوح مع منتخب مصر الأول بعد أيام قليلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار .