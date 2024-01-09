«نائب التنسيقية»: المدارس التكنولوجية التطبيقية «مقبرة الطلاب المتفوقين»

هاجم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المدارس التكنولوجية التطبيقية واصفًا إياها بـ"مقبرة للطلاب المتفوقين".

جاء ذلك خلال مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم بشأن سياسية الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية وبصفة خاصة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن المتمركز منها في نطاق القاهرة الكبرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.

ووجه "حجاج" تساؤلات للحكومة قال فيها: ما هو الفرق بين المدارس الفنية العادية والتكنولوجية التطبيقية؟ فكلامها لا يستطيع الالتحاق بالكليات إلا بعد إتمام معادلة نسبة النجاح فيها لا يتجاوز 1%! والسؤال الثاني: أين مناهج الجدارات التي تحدث عنها المسئولين بوزارة التعليم الفني في كافة وسائل الإعلام، بضرورة إخطار وزارة التعليم العالي بها لاعتمادها؟