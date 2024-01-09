براءة المتهم بقتل جاره في الدقهلية بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية

قضت محكمة جنايات المنصورة "ببراءة ترزي مصاب بانفصام فى الشخصية وعدم المسئولية عن أفعاله وذلك بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بحالته الصحية لاتهامه بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، محافظة الدقهلية.

وتضمن حكم الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة، أن المتهم لا يدرك أفعاله ومن ثم براءته من التهمة مع إيداعه بمستشفى الصحة النفسية وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد، وعبدالله عبدالله مطاوع بحبح، والسيد عبده منصور، وذلك في القضية رقم 19733 لسنة 2022 جنايات مركز دكرنس، والمقيدة برقم 2581 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم يعاني من انفصام فى الشخصية؛ وذلك بعد ورود تقرير اللجان النفسية التي جرى عرض المتهم عليها، وجاء به أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وعدم مسؤوليته عن أفعاله أثناء ارتكابه الجريمة.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم صابر ف.ع.ع، 35 سنة - فلاح، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه "الشربيني عوض المتولى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيته النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد ذلك الغرض سلاح أبيض سكين، وتوجه إلى حيث ما أيقنه مكان تواجده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا بحركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه، وسدد له طعنة استقرت في رقبته، تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.

كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين سكينتين والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس على النحو المبين بالتحقيقات.