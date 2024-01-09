وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك بافتتاح مطعم الأخوة الإنسانية الخيري

افتتحت مؤسسة الأخوة الإنسانية، افتتاح الفرع الأول من سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية الخيرية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمونسنيور الأب يؤانس لحظي رئيس مجلس أمناء المؤسسة والسكرتير السابق لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والشيخ الدكتور أسامة الأزهري ، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما ، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة، والدكتور ثروت قادس رئيس اتحاد المصريين بالمانيا ، الدكتور القس رفعت فكري الامين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقال المونسينيور يوأنس لحظي، إن فكرة المطعم تقوم على توفير وجبات غذائية كاملة للأسر المحتاجة بطريقة تحفظ كرامتهم، وذلك بمعاملتهم تماما مثل أي عميل في أي مطعم، وسوف تتمكن العائلات من الجلوس على طاولات ويخدمهم متطوعون.

وأضاف «لحظي» خلال الكلمة التي القاها منذ قليل ، بإن فكرة المطعم تستند على مبدأ الأخوة والتضامن، حيث يوفر المطعم وجبات الطعام لجميع فئات المجتمع من خلال مساهمة القادرين على تحمل تكلفة الوجبة لأولئك غير القادرين عليها، ويقدم المطعم قائمة موحدة لجميع الفئات تحتوي علي العديد من الخيارات والوجبات المخصصة للأطفال.

وأكد لحظي أن هذه الفكرة بديل كريم للطريقة التقليدية لتوزيع أكياس أو كراتين الطعام على المحتاجين من خلال الشاحنات المحملة، حيث يجبر الناس على الوقوف وتحمل المشقة للحصول على الطعام أو الإمدادات الغذائية، وغالبا ما يتضمن ذلك الازدحام والتدافع، وهو لا يتناسب مع أهداف المؤسسة في الحفاظ على الكرامة .