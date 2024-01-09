رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد رفقة وفد من الجامعة ضم السادة عمداء الكليات والوكلاء والأستاذ الدكتور أمين عام الجامعة والجهاز الإداري.

كان في استقباله القمص مرقس محروس يوسف سكرتير عام مطرانية دمياط والقمص صرابامون متري وكيل مطرانية دمياط والأستاذ ماهر وليم عزيز موجه عام بالتربية والتعليم سابقاً.

جاءت تلك الزيارة إرساءاً لقيم المواطنة والمحبة مع شركاء الوطن التي شهدتها مصر على مر العصور.

استهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد نيابة عن جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري مُعرباً عن سعادته بالتواجد مع هذا الجمع متمنياً أن يديم الله على مصر السلام ويحفظها في ظل قيادة فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه تقدم الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين الأخوة في الوطن بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد داعياً الله عز وجل ان تكون بداية جديدة لعهد جديد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن رغم ما نمر به من ضغوط وتحديات ولكن دائماً ما سنتغلب عليها باتحاد قطبي الأمة المصرية.

كما هنئ الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الجمع بهذه المناسبة قائلاً كل لحظة وجميعنا طيبين فعلى مر العصور يشهد التاريخ المصري وحدتنا ونطمح دائماً للوصول للأفضل فمصر دولة كل المصريين وهو ما تختلف به عن كل دول العالم.

وأضاف القمص صرابامون متري أن لقاء اليوم لتهنئة بعضنا البعض بميلاد السيد المسيح الذي أضفى على البشرية السلام والمحبة وننتهز فرصة هذا الجمع ونرفع قلوبنا جميعاً إلى الله بطلب إعطي يارب سلاماً لمصر وشعبها.

كما شارك عمداء الكليات والوكلاء الأخوة في تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الإحتفال بتلك المناسبة مشيدين بدور الجامعة في تجسيد الحس الوطني وقيم المواطنة التي تزول أمامها الفوارق والمذاهب والعقائد والطوائف بقيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة .

واختتم اللقاء الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالشكر لجميع الحاضرين معرباً عن سعادته بهذا الجمع الذي يرسخ قيم وأعراف الجامعة داعياً المولى عز وجل بدوام السلام والمحبة للشعب المصري ودوام الأمن والإستقرار ثم التقط الحضور الصور التذكارية.