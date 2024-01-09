وزيرا التعليم العالي والشباب يفتتحان نادي جامعة حلوان.. صور

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم الثلاثاء، نادي جامعة حلوان، بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود تقدم للجامعات المصرية في ملف الأنشطة الرياضية، حيث وصل إجمالي عدد البطولات والفعاليات الرياضية التي تقام بالجامعات المصرية إلى 100 بطولة وفعالية بمشاركة أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي، موضحًا أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، سيتم إقامة الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم داخل الجامعات المصرية، والتي شارك فيها خلال عام 2022 أكثر من 11 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد العليا، وارتفع العدد في 2023 إلى 12688 طالبًا بنسبة زيادة مقدارها 7.1%، موضحًا أن مشاركات أبنائنا في الجامعات المصرية شملت خلال العامين الماضيين تميزًا في رياضات فردية وجماعية، بالإضافة إلى تكوين منتخب يضم جميع الجامعات المصرية.

افتتحان نادي جامعة حلوان

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.41 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.35 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.33 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.29 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.29 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.29 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.28 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.28 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.28 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.27 PM (2)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.27 PM (1)

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.27 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.26 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.17 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.15 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.12.01 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.12.06 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.33 PM

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.13.35 PM