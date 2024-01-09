القومى للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة أكتوبر التكنولوجية فى المجالات الأكاديمية

وقع اليوم الدكتور حسين درويش - القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتورهبة فاروق سالم - رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية وذلك دعما لتوثيق علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الجهتين.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الإستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والإستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية فى المجتمع.

حضرالتوقيع د ممدوح معوض - نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وعدد من عمداء المعاهد بالجهتين.

يهدف البرتوكول الى تحديد التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ويشمل بالأخص: الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الإستفادة من التمويل المحلى والدولى وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى

بالإضافة الى مشاركة الساده أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمركز فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة.

يقوم الجانبان بتوفير كافة الإمكانات العلمية والمعملية لمنتسبى الجامعة والمركز بما يعظم المخرجات لدى جميع الأطراف.

وأشار دكتور حسين الى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء. والتدريب فى المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية

فيما أكدت دكتورة/هبة أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والإستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والإستشارية وأن جامعة أكتوبر التكنولوجية تتطلع دائماً الى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث.