السكة الحديد يتعادل بهدف أمام مكادي في دوري المحترفين.. صور

انتهت منذ قليلة مباراة مباراة السكة الحديد ومكادي بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1 احرز هدف السكة محمد عصام في الدقيقة 25 وتعادل لفريق مكادي محمود مبارك في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول. يحتل فريق السكة الحديد المركز السابع برصيد 25 نقطة فيما يحتل فريق مكادى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

وفي الإسكندرية تعادل أبوقير للأسمدة مع دكرنس بدون أهداف ليرتفع رصيد دكرنس إلى 20 نقطة ويرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 18 نقطة.

وشهدت مواجهات الاسبوع السادس عشر مجموعة اخرى من المباريات أقيمت اليوم دوري المحترفين حيث تعادل بروكسي أمام غزل المحلة بهدفين لكل منهما.

وتعادل أبوقير للأسمدة مع دكرنس بدون أهداف وصبت كل النتائج في مصلحة بتروجت.

وتختتم مواجهات الأسبوع السادس عشر لدوري المحترفين غدا بمباراتين بين بتروجت المتصدر برصيد 35 نقطة وحرس الحدود والمواجهة الثانية بين وادي دجلة السادس برصيد 26 نقطة وأسوان الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

مباراة السكة الحديد ومكادي

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