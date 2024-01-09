كأس الرابطة.. تعرف علي تشكيل المقاولون لمواجهة المصري البورسعيدي

أعلن طلعت محرم المدير الفني لنادي المقاولون العرب عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويحتضن ملعب برج العرب اللقاء بين المصري المقاولون.

وحاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمي: محمود ابو السعود

خط الدفاع: امير عابد، احمد ابراهيم، لؤي وائل، امادو نياس.

خط الوسط: عماد ميهوب، عبدالرحمن خالد، محمد مجلي.

خط الهجوم: احمد علاء، جوزيف اوشايا، عمار حمدي.

ويجلس علي دكة البدلاء كلا من:

احمد سمير ، اسلام عبد النعيم ، محمد هاني، عمرو مرعي، الحبيب احمد حسن، فارق نور الدين، زياد محمد، يوسف مجدي، محمد عبدالناصر.