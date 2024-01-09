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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب المصارعة النسائية يصل كرواتيا للمشاركة في بطولة الرانك العالمي

سمر حمزة بطلة المصارعة
سمر حمزة بطلة المصارعة
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وصلت اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الوطني الأول للمصارعة النسائية إلى كرواتيا استعدادا للمشاركة في بطولة الرانك العالمي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجاري.

ويضم الفوج الثاني من بعثة المنتخب المشاركة في بطولة الرانك العالمي كل من: محمد طلبة المدير الفني واللاعبات سمر حمزة  وندى مدنى.

وكان الفوج الأول من بعثة منتخب مصر الوطني للمصارعة سافر فجر أمس الإثنين، إلى كرواتيا، وضم كلا من هانى علام عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ويرافق البعثة الحكم الدولي محمد عبد العزيز، بجانب 4 لاعبين وهم: عمرو رضا ومصطفى جبر و ضياء جودة و يوسف حميدة، بجانب المدير الفني كابتن محمود مصطفي.

وكان مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود قد عقد اجتماعا مهما لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستضافة بطولة أفريقيا والدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية بمدينة برج العرب مارس المقبل.

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على بدء معسكرات اعداد المنتخبات استعداد لبطولة افريقيا حيث يقام معسكر منتخب الشباب للمصارعة الرومانية والحرة في مدينة رأس البر ويقام معسكر منتخب المصارعة النسائية بمدينة الإسكندرية في حين يقام معسكر المنتخب الأول في المركز الأولمبي بالمعادي.

منتخب مصر الوطني للمصارعه النسائية بطولة الرانك العالمي