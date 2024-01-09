تفاصيل اعتداء النائبة نشوى رائف الطالبة بكلية الحقوق على مدرس مساعد بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي في بيان رسمي لها ، اليوم الثلاثاء أنه أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب عام" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، فطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالاعتداءعليها بالضرب وتبين أن الطالبة هي النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب.

وتابع البيان:" وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالاعتداء أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية الاعتداء".

وأكمل البيان:" وعلى أثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقاً لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".