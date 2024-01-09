تعرف على مجهودات الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجهودات الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية خلال عام 2023 م، في تنظيم الفعاليات السياحية الهادفة للجذب والترويج السياحي بالمناطق الأثرية بالمحافظة ونشر الوعى السياحي والأثري بين افراد المجتمع وطلاب المدارس وإتاحة الفرصة لأصحاب الحرف اليدوية ضمن مبادرة "أيادى مصر" لعرض منتجاتهم داخل وخارج المحافظة من خلال تنظيم معارض وفعاليات لعرض منتجاتهم اليدوية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية إلى أنه خلال عام 2023 م قامت الهيئة بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات.

ففي مجال التنشيط والتسويق السياحي تم تنفيذ فعالية تحت عنوان "يوم الشرقية " بالمتحف القومي للحضارة بالقاهرة بمشاركة 39 فنانا تشكيليا ومصورا فوتوغرافيا و15 حرفيا شرقاويا ، فضلاً عن تقديم فرقة الشرقية للفنون الشعبية لعروض شعبية تنقل تراث محافظة الشرقية لضيوف المتحف من المصريين والأجانب .

ولتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة تم استضافة 3 أفواج سياحية من محافظات (القاهرة -الإسكندرية -المنصورة ) لزيارة ابرز المقومات السياحية بالمحافظة (مزارع وورش تصنيع البردى بقرية القراموص -مربط الخيل العربي الأصيل - المنطقة الأثرية بتل بسطا - كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا بالزقازيق).

ولتنمية الوعي السياحي والأثرى لأفراد المجتمع المحلى بمحافظة الشرقية قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بتنظيم مسابقة الوعي السياحي لإختيار أفضل قصة قصيرة لأحداث تاريخية مرت بها المحافظة وأفضل صورة فوتوغرافية لمعالم المحافظة وابتكار لشخصية تاريخية وقد فاز في المسابقة 15 طالبا وطالبة برحلة تعريفية لزيارة المعالم السياحية بالقاهرة .

كما تم تدريب عملي لتخطيط البرنامج السياحي لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية لطلبة المدرسة الفندقية الثانوية بالزقازيق.

وتنفيذ ورشة لتعليم مبادئ اللغة الهيروغليفية وتصميم النماذج المصرية القديمة ( تاج وصدرية فرعونية ) بالتعاون مع القسم التعليمي بمتحف تل بسطا لعدد 100 طالب من مدرسة الشهيد عبد الفتاح الإبتدائية بههيا .

كما قامت الهيئة الإقليمية بتنشيط السياحة بالشرقية بتنظيم عدة فعاليات لإدراجها بالخريطة السياحية حيث تم الاشتراك مع مطرانية بالزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس بتنظيم إحتفالية ذكري دخول العائلة المقدسة أرض مصر بالمنطقة الأثرية بتل بسطا.

وتنظيم فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية بدورته السابعة والعشرون يومي 28-29 سبتمبر 2023 تزامنا مع الأحتفال باليوم العالمي للسياحة وقد شارك فيه 108 حصان / فرس من الخيول العربية الأصيلة ببطولة جمال الخيل و74 حصان ببطولة أدب الخيل وبحضور خمسة جنسيات عربية (السعودية – قطر- المغرب- ألمانيا – الكويت )

وتنظيم فعاليات افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة وجمع عينات البط بالتعاون مع نادى الصيد المصرى وذلك ببركة النصر بمركز الحسينية.

ولتنمية الحرف اليدوية وإتاحة الفرص التسويقية لعرض المنتجات اليدوية التي تعكس الهوية الثقافية للمحافظة تم تنظيم 3 معارض ضمن مبادرة أيادي مصر لعرض الحرف اليدوية (بالمتحف القومي للحضارة ضمن فعاليات يوم الشرقية باشتراك 15 حرفي – بالمنطقة الأثرية بتل بسطا على هامش الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة- -معرض " أيادي الشرقية " وذلك بالتنسيق مع نادي الصيد بالدقي لتسويق منتجات الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الشرقية باشتراك 15 حرفيا).

والاشتراك بمعرض (أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية ) الذي أقيم تحت رعاية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة والدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الأجتماعي والذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بفندق بيراميزا بالدقي-

الإشتراك في والملتقي التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد بمنتجات للحرف اليدوية التي تتميز بها المحافظة عبر منصة " أيادي مصر ".

وتنظيم ورشة تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية من خلال برنامج زووم لمناقشة أهم بنود العقد الخاص بمنصة أيادي مصر.