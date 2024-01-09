بالصور.. وكيل تعليم الجيزة تتفقد لجان إدارة الهرم التعليمية

تفقدت اليوم الثلاثاء الأستاذة سمية الخطيب وكيل مديرية الجيزة لجنة مدرسة الفيصلية الإعدادية بنين والتابعة لإدارة الهرم التعليمية وبحضور شيرين فؤاد وكيل الإدارة وبناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وذلك للوقوف على سير الامتحانات للصف الثاني الإعدادي ، وقد تفقدت سيادتها لجان الامتحانات وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وتواجد الموجه المقيم بالمدرسة.



ووجهت بإزالة أية معوقات تعوق سير العملية الامتحانية وتوفير جميع متطلباتها وبشكل فوري .

وأكدت علي منع دخول أجهزة المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا داخل اللجان ونبهت علي السادة المراقبين والمشرفين علي تنظيم دخول وخروج الطلاب .



