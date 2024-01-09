منتخب مصر يتوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.. صور

توجهت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى كوت ديفوار، عصر اليوم الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريبه الأخير صباح اليوم باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة تنزانيا الودية، تدريبات استشفائية، بينما شارك باقي اللاعبين في التدريبات التي شهدت تقسيمة وتسديدا على المرمى.

حضر المران الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وروجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ومحمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي.