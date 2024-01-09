ads
الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الصحة العالمية" تحذر من انهيار الوضع في غزة: "يزداد سوءا يوما بعد يوم"

قطاع غزة
قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال كريستيان ليندماير، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في قطاع غزة سيئ إلى أقصى حد وكل يوم الوضع يزداد سوءا، مشيرًا إلى انهيار النظام الصحي تماما و85% من الفلسطينيين في القطاع نزحوا إلى الجنوب ويحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وأضاف "ليندماير" خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 21 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة لا تعمل، و15 تقدم الخدمة بشكل جزئي، ويحتاج جنوب قطاع غزة إلى مزيد من المستشفيات، كما أن أغلب المراكز الصحية تتعرض للقصف الإسرائيلي، موضحًا أنّ المصابين بقطاع غزة يصلون إلى المستشفيات في أوقات متأخرة، وتوجد صعوبة في علاجهم، وهناك 200 ألف حالة مصابة بأمراض تنفسية في غزة، وحالات أخرى مصابة بالجدري والإسهال.

وأكد متحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، أنه يجب إتاحة ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا نستطيع إيصال أي لقاحات أو أدوية إلى الجرحى الفلسطينيين في غزة، جراء القصف الإسرائيلي، ويعتبر تنسيق عمليات الإخلاء من بعض المناطق في غزة، أصبح أمرا مستحيلا.

منظمة الصحة العالمية قطاع غزة النظام الصحي القاهرة الاخبارية المساعدات الإنسانية