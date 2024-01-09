أبو المكارم: معرض "إيجي بلاست" الأول محليا وقاريا في الصناعات الكيماوية والبلاستيك

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أهمية استضافة مصر لمعرض إيجي بلاست " المعرض الدولي الثالث لمنتجات البلاستيك المصرية بغرض التصدير، والمعرض التاسع لمصدري و مصنعي البلاستيك بمصر بلاستيكس ، و الذي انطلقت فعالياتهما اليوم الثلاثاء و تستمر حتي يوم 12 يناير الجاري ، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال أبو المكارم، على هامش افتتاح معرض ايحي بلاست اليوم ، إن معرض إیجي بلاست هو الحدث الأول محليا وقاريا في قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيك و اللدائن ، و يستقطب آلاف الزائرين من مصر و بلدان العالم ، و كبري الشركات العالمية العاملة بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات،مؤكدا ان المعرض يتيح العارضين فرصاً تجاريه هائلة و ابرام الصفقات و التعرف علي احدث ما وصلت اليه صناعة البلاستيك في العالم ،

و أضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، ان للشركات الصغيرة والمتوسطة نصيب كبير ضمن فاعليات المعرض كعادة كل عام ، كنوع من التدريب لهم على التصدير والانطلاق بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وكشف رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة ، ان المعرض يضم عددا من الاجنحة المميزة منها الجناح الخاص بمشروع “تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام” التابع لوزارة البيئة والذى يتم تنفيذه من خلال اليونيدو بالتعاون مع وزارتى البيئة والتجارة والصناعة والحكومة اليابانية، لتقديم جلسات استشارية لتبني ممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد ومفهوم الإنتاج الأنظف ، و مساعدة المصانع على التحول للأخضر واتاحة البدائل المناسبة والتكنولوجيا وتقديم الدعم الفني اللازم، إلى جانب مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بما يتماشي مع توجه الحكومة بالتحول نحو الاخضر .