مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 4 عمليات ضد أهداف إسرائيلية ردا على اغتيال وسام الطويل.. فيديو

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن حزب الله اللبناني نفذ 4 عمليات بالجنوب كان أولها موقع المالكية الذي يقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية، وكانت العملية الكبرى اليوم باستهداف مقر القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من المسيرات الهجومية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، "هذه العملية الكبيرة هي الجزء الثاني من الرد على عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، كما أنها تأتي ردا على اغتيال وسام الطويل القيادي العسكري رفيع المستوى في حزب الله، الذي تم استهدافه بالأمس أثناء سيره بسيارته".

وتابع أن حزب الله واصل عملياته؛ إحدى هذه العمليات بمنطقة البغدادية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك عدد من الصواريخ التي أطلقت قبل قليل من الأراضي اللبنانية تجاه أهداف إسرائيلية.