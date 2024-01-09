منال عوض تبحث ملفات التعاون المشترك مع جامعة دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الثلاثاء، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط،.

حيث استهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة إلى محافظ دمياط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما ناقشا عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين لدعم مجالات البحث العلمى والابتكار وعدد من القطاعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تحقيق التعاون مع الجامعة وذلك باعتبارها صرح علمى كبير تمتلك خبرات واسعة ومهمة لدعم المجالات المختلفة، مؤكدة أنه تم بالفعل تفعيل خطة تعاون لتحقيق الاستراتيجية التنموية .

كما التقى الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الطلاب الوافدين بجميع المراحل الدراسية بحضور محمد البهنساوى مدير إدارة الوافدين بالجامعة والدكتورة أمانى الديسطى الأستاذ المساعد بكلية الأداب ومدير وحدة التصنيفات بالجامعة والدكتور محمد هيكل الأستاذ المساعد بكلية التربية.

يأتي ذلك في إطار حرصه على متابعة أوضاع الوافدين باستمرار وتضمن اللقاء استماع رئيس الجامعة ملاحظات الطلاب الوافدين للوقوف على أية عقبات تواجههم واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها.

وفي إطار الاهتمام بدمجهم في كافة الأنشطة الطلابية صرح بإقامة مسابقة لرياضة كرة القدم لجميع الوافدين.

كما أشار إلى قرب افتتاح نادي الوافدين بالجامعة حرصاً على توفير بيئة تعليمية واجتماعية مناسبة لجميع الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء للجامعة بعد العودة لأوطانهم.