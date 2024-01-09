وزير النقل يستقبل سفير ليتوانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير أرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عددا من المشروعات التي يمكن أن تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل حيث تم مناقشة التعاون بين موانئ كلايبيدا في ليتوانيا وموانئ الإسكندرية وبورسعيد في مصر .

وأكد سفير ليتوانيا بالقاهرة، رغبة وزير النقل الليتواني في تعزيز التعاون البحري مع مصر والتعاون مع ميناء كلايبيدا في إطار دوره المحوري في تصدير الحبوب الأوكرانية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أكد الوزير على إمكانية التعاون في مجالات الطرق والسكك الحديدية ، موضحاً أن هناك إمكانية لتبادل الخبرات حول الأساليب الفنية الجديدة في مجال تخطيط النقل وإجراء الأبحاث الميدانية المشتركة لتطوير سياسة النقل متعدد الوسائط في البلدين وتبادل المواصفات الفنية المعمول بها في البلدين للشاحنات والحافلات وأيضاً وضع آليات محددة للتدريب وتبادل الخبرات ، وكذلك تبادل الخبـرات فـي مجـال النقـل البـري باستخدام تكنولوجيا المعلومـات والتطبيقـات الذكية.

وأشار إلي أهمية التعاون واتخاذ مـا يلـزم مـن تسهيلات فـي حـدود القوانين واللوائح المعمـول بـهـا فـي البلدين لتحديـد مسـارات لتقليـل تكلفـة النقل البحري لتصـدير البضـائع للبلـدين بمـا يشمل مسار خط سككي وموانئ بدول الجوار وصولاً للموانئ المصرية.

كما ناقش الجانبين إمكانية التعـاون في مجال الطرق والكباري والنقل البري من حيث تخطيط وتصميم وانشاء وصيانة الطرق والكباري ، السلامة على الطرق ووسائل تأمين المرور على الطرق ، تطوير برامج ادارة الاصول ونظم صيانة الطرق والكباري ، انشاء الطرق بنظام الامتياز، برامج التدريب لدعم وبناء القدرات ، طرق الصيانة الذكية (التدوير على البارد والساخن وبكامل العمق، ميكروسيرفيس ،..) ، الرصف الخرساني ، تبادل الخبرات بشأن المواصفات والتشريعات والنظم والقوانين المطبقة في كل البلدين ، دراسات وسياسات التعامل مع الحمولات الزائدة وأثرها على الطرق ، الخبرات التعاقدية (أنواع العقود المطبقة في مجال الطرق والكباري) ، استراتيجيات مواجهة مخاطر الكوارث والظواهر الطبيعية على الطرق ، تبادل الخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الابحاث المعملية لتحسين خواص الخلطات الاسفلتية باستخدام مواد مختلفة .

كما تم مناقشة التعاون في إدارة نظـام النقـل الـعـام ويشمل ذلـك التعـاون وتبـادل الأفكار حول ( أنظمة النقل الجماعي مثل حافلات وقطارات المدينة الرابطة بين المدن ، و كذلك مشاركة القطاع الخاص في عملية النقل الجماعي.