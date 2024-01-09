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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة عن نائب متهم بالتعدي على الأرض الزراعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، فى دعوى بالتعدى على الأرض الزراعية.

واستعرض الدكتور محمد شوقى، رئيس  لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على، عضو مجلس الشيوخ، فى الدعوى المقامة ضده بشأن التعدى على الأرض الزراعية.
وانتهى التقرير برفض الطلب، نظرا لحصوله على براءة سابقة في تلك الدعوى وتبين كيدية الدعوى.

الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن نائب تم اتهامه بالتعدي علي الأرض الزراعية طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على