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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمًا بأحداث المطرية لـ12 فبراير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية، لجلسة 12 فبراير للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة الجنايات المستشار حماده الصاوي محاكمة متهم المطرية