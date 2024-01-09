كشف تفاصيل المؤتمر الفكري المصاحب للمهرجان العربي للمسرح

كشفَ القائمون على المجال الفكري لمهرجان المسرح العربي بدورته الرابعة عشر في بغداد ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح يوم الثلاثاء في قاعة بغداد بمقر دائرة السينما والمسرح, آليات وبرامج عمل مجاله الفكري الذي سيشكل عنصر نجاح مهم في المهرجان بغية تسليط الضوء على مثابات هامة تسهم في إثراء ايام المهرجان وثقله الإبداعي.

وقال رئيس المجال الفكري د.يوسف عايدابي في بداية المؤتمر الذي أدارهُ مسئول مركز المؤتمرات الصحفية د. بشار عليوي, ان المجال الفكري يعضد العروض المشاركة بمساحات فكرية لا مناص منها، إذ ينطلق المجال الفكري للفترة من 11 وحتى 15 يناير .

كما لفت “عيدابي” عن بعض الاحصائيات التي ستشكل ايام المجال الفكري حيث نوه الى ان مشاركة 166 باحثاً مسرحياً من العراق والدول العربية وعدد من المعتربين في الدول الغربية سيخوضون في أبحاثهم وتقاريرهم ودراستهم اهم الإضاءات في المسرح العربي.

وشدّد د. عايدابي على مشاركة المرأة في المجال الفكري بشكل مقبول حيث ستشارك 26 باحثة معلنا عن طموح المهرجان في ان يرتفع هذا العدد مستقبلا، مضيفا ان هذا المجال يعد مساءلة للمسارات والتحولات والأصداء وهو ليس تابعا لأحد سوى للمتلقي العربي، معرجا على ان إشكالية المسرح هي العلاقة مع فكرة المسرحيين في النقد والعرض والى اين سوف تذهب هذه الفكرة؟

ونوه د. عايدابي بإن جزء من المجال الفكري يؤكد ان اغلب المشاركين فيه من الكفاءات العالية وبالتالي سيعتمد التشارك والاقتراب من الذهنية العربية، ملمحا الى ان هذه التجربة هي جديدة وتحتكم الى العقل العربي قائلا: نحن لا نقلد أحدا، وان هناك أطاريح ذات صبغة تتحدى الصبغة الغربية ويتشكل منها فهم جديد وجيل قادر على المضي قدما في خلق قناعات مشتركة تتقارب مع الذهنية العربية وايجاد اكثر من صيغة وقالب في العالم العربي.

أما نائب رئيس المجال الفكري د. عامر صباح المرزوك فأكدَ أن هناك عدة محاور ستشهدها الأيام الخمس المخصصة للمجال الفكري منها عقد ندوات المحور الفكري ، فيما سيخصص اليوم التالي ليوم المسرح العراقي، مسارات المستقبل “كتب وكتاب”، ثم تلتئم بعدها في اليوم التالي المائدة المستديرة للمسرحيين العراقيين في المهجر قبل ان يختتم المجال في اليوم التالي والأخير.

وتطرق د. المرزوك الى عقد عدد من الندوات العلمية المحكمة للمسابقة العربية للبحث المسرحي والتي ستنطلق يوم 14 يناير في كلية الفنون الجميلة لغرض إفادة الطلبة من هذه الندوات فضلا عن اطلاق معرض للكتب تتضمن أهم إصدارات الهيئة العربية للمسرح للفترة من 11 حتى 17 يناير تشمل على 20 إصدارا حديثا لأسماء وقامات مسرحية كبيرة على خارطة الإبداع العربي.

وأفاد د. المرزوك بعقد ندوة مخصصة للمسرح الفلسطيني “الجربة والشعبي” في غزة بمشاركة باحثين من فلسطين ومشاركة شعرية بصوت الفنان العراقي جواد الشكرجي، دعما لأهلنا في غزة.

تلا ذلك فتح باب الحوار والمداخلات مع الحضور.

اذ شارك كُلٌ من الناقد د. سعد عزيز عبد الصاحب والاعلامية المصرية غادة كمال والفنان محمد مؤيد واحمد سراج والأكاديمي د. محمد ناصف تناولت المداخلات تسليط الضوء على بعض الأمور اللوجستية التي من شأنها الإرتقاء بالمهرجان وكذلك ضرورة الاهتمام بمسرح الطفل حيث أسهب الفنان غنام غنام في حرص الهيئة العربية للمسرح العربي على تنمية المواهب العمرية الصغيرة والارتقاء بها مستقبلا، إذ وضعت الهيئة بعض الآليات الكفيلة لتطوير واعتماد المادة المسرحية في المناهج الدراسية, وتولى د. عيايدابي و د. المرزوك والفنان غنام غنام الاجابة على ما طُرِحَ من تساولات واستفسارات

وبشأن اعتماد تاريخ 10 يناير من كل عام يوما للمسرح العربي، اوضح غنام ان هذا اليوم اتفق عليه المسرحيون منذ العام 2008 ليكون يوما عربيا للمسرح وفي كل دورة يلقي فيه قامة مسرحية عربية كلمة يوم المسرح العربي، علما ان تلك الكلمات كانت بمثابة مراجع مسرحية مهمة لكل المعنيين بهذا الشان.

واختتم حديثه بالقول: ان تلك الرسائل المسرحية تعد هي الأهم خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة.

يذكر ان برنامج وأليات عمل المجال الفكري سوف يستمر لمدة 5 أيام، وسيناط لكل يوم رئيسا للمجال يديره وفق البرنامج المقرر وتقديم المحور اليومي العام والتمهيد خلال 10 دقائق، كما سيتم تعيين مقررا لكل يوم يساعده اثنان من طلبة الدراسات العليا المسرحية يقوم كل مقرر مع فريقه بعمل توثيقي ونقدي لما تم تقديمه.

كما ستكون جلسة ختامية للمجال الفكري تعقد في يوم 18 يناير يقدم فيها المقررون تقاريرهم.