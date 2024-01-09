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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعه حلوان: يجب تطوير التعليم ومرحلة التوظيف تبدأ من الصف الأول الثانوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تحدث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن أهمية التعليم بطرق صحيحة لمواجهه سوق العمل فى ظل الأعداد الكبيرة من الطلاب فى المرحلة الجامعية.

وأضاف يجب تطوير التعليم عن طريق جوده تعليم وجودة مؤسسة، كما يجب الاهتمام بالمادة التعليمية، ومرحلة التوظيف تبدأ من الصف الأول الثانوي حيث يبدأ التصنيف للطلاب العلمي  والأدبي والرياضة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح نادي جامعة حلوان الرياضي، وتأتي الاحتفالية تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويذكر أن افتتاح النادي يأتي ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما سيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب التعليمية الدكتور أشرف صبحى الدكتور السيد قنديل