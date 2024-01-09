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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: 14 إصابة بمخيم عسكر القديم نتيجة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله
رام الله
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قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن هناك 14 إصابة بمخيم عسكر القديم، حيث قامت قوة خاصة باقتحام هذا المخيم، وبعد ذلك جاءت التعزيزات من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على تخوم مجينة نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم ومخيم بلاطة، وكانت ترافقهم جرافة، وقامت القوة باعتقال عدد من الفلسطينيين، كما وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزلا ثم انسحبت من المكان، لكن وقعت 14 إصابة نقلت إلى مستشفيات نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال طولكرم ونور شمس لأكثر من 6 ساعات في عملية اقتحام موسعة، واستهداف المدنيين بوابل من الرصاص.

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