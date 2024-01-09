وكيل تعليم دمياط يستقبل الطالب المثقف على مستوى الجمهورية

استقبل المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط اليوم الثلاثاء، الطالب مروان أحمد محمد هاشم أبو الروس الحاصل على المركز الأول علي مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة في دورته الثالثة، منافسة "الطالب المثقف" وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ود ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التعليمية ومشرفين المسابقة علي مستوى مدرسة عزبة البرج الثانوية وإدارة عزبة البرج التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته البالغة لماحققه الطالب مروان أحمد من تفوق علي مستوى الجمهورية وخاصة في منافسة الطالب المثقف معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد الطالب في الحصول على هذا المركز المشرف لتعليم دمياط .

وأهدى "وكيل الوزارة" شهادات الشكر والتقدير لكل من ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية ومحمد عمر موجه عام المكتبات وهالة الشربيني موجه عام اللغة العربية وهمت الأسطى مدير الخدمات بعزبة البرج وحسام الدسوقي موجه أول المكتبات بعزبة البرج وعادل عوض موجه أول اللغة العربية بعزبة البرج وهالة البداوي مدير مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة ونجلاء البدري اخصائي مكتبات المدرسة ومجدي الطلخاوي معلم اللغة العربية بالمدرسة.