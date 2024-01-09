"الغول" تقنص أربعة جنود من جيش الاحتلال في غزة.. تفاصيل

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء عن تحقيق خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من تسعين يوما.

وأوضحت كتائب القسام أن المقاومة تمكنت من قنص أربعة جنود إسرائيليين ببندقية "الغول" القسامية شرق مخيم البريج وسط غزة، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل 6 جنود إسرائيليين في انفجار نفق مفخخ في مخيم البريج، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 9 جنود بعدما أكدت تل أبيب مقتل 5 جنود إضافيين في وسط قطاع غزة، وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال، بمقتل أربعة جنود خلال القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 180 قتيلا.