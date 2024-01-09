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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يركز على الجوانب الفنية لتجهيز لاعبي الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلال هذه الفقرة.

وعقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

الزمالك نادي الزمالك معتمد جمال