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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وعظ الإسماعيلية تشارك بفعاليات حملة تنمية الأسرة

وعظ الإسماعيلية تشارك
وعظ الإسماعيلية تشارك بفعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية
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شاركت منطقة الوعظ والإرشاد في محافظة الإسماعيلية ولجنة الفتوي التابعة للأزهر الشريف في فعاليات الندوة التثقيفية التي أقيمت بمركز ومدينة فايد وضمن حملة تنمية الأسرة المصرية.  

وشهدت الندوة حضور رئيس مجلس المدينة بمركز فايد، ومديرة مركز النيل للإعلام ومقررة المجلس القومي للمرأة وأعضاء مجلس النواب، وبعض الشخصيات العامة.

ومن جانبه، أكد الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية، خلال فعاليات الندوة، أن الإسلام حافظ على الأسرة وبنائها.

وذكر أن الدولة المصرية تسعى جاهدة في تحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالأسرة والحفاظ عليها.

وناشد جميع المؤسسات والمراكز بالمحافظة التعاون التام والبناء في بيان كل ما يساعد على نجاح الأسرة والمجتمع.

ولفت في ختام حديثه إلى أن منطقة الوعظ لا تؤلي جهدًا في تحقيق الحفاظ على الأسرة بشتى الوسائل والطرق.

أعضاء مجلس النواب الاسرة المصرية الإسماعيلية المجلس القومي للمرأة مركز النيل للاعلام