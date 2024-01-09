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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحيي ذكرى وفاة حمادة إمام: "التاريخ خلق ليخلد أمثاله"

حمادة إمام
حمادة إمام
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أحيى الحساب الرسمي لنادي الزمالك، ذكرى وفاة نجم  وأسطورة فريق الكرة الأول بالنادي حمادة إمام، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لحمادة امام وكتب عليها : «اليوم في ذكرى وفاة واحد من أهم أساطير نادي الزمالك الكابتن حمادة إمام، لا يسعنا إلا أن نتذكر كل إرثه التاريخي معنا فالتاريخ خلق بالأساس ليخلد أمثاله.. رحمة الله على حمادة إمام »

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ورحل حمادة إمام عن عالمنا في التاسع من شهر يناير لعام 2016، عن عمر 72 عامًا، وكتب الراحل تاريخًا كبيرًا داخل القلعة البيضاء،   وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في كأس العالم في الثلاثينات ووالد اللاعب حازم إمام كابتن الزمالك السابق.

الزمالك نادي الزمالك حمادة امام