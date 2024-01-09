تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

خاض لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية قوية على هامش مران اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب النادي في ميت عقبة.

ويحاول الجهاز الفني للزمالك المحافظة على لياقة اللاعبين البدنية والفنية في ظل توقف الدوري الممتاز، وذلك من خلال خوض تدريبات قوية ومباريات ودية.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز وديا أمس الاثنين على حساب فريق كسكادا وذلك بنتيجة 4-0، على أن يخوض الفريق مباراة ودية ثانية غدا الأربعاء أمام فريق عثماثون طنطا .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت للفريق وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر يستكمل الموسم المحلي والأفريقي مع الفريق الأبيض .