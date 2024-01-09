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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"خلاف على ثمن الأجرة".. قرار جديد من النيابة ضد عامل شرع في قتل سائق بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أحالت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، متهما شرع في قتل سائق بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة إلى المحاكمة الجنائية.

وخلال تحقيقات النيابة في القضية اعترف المتهم بشروعه في قتل السائق المجني عليه بمنطقة أبو النمرس؛ إذ قال في اعترافاته أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، متعلقة بأجرة التوصيل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر خلالها سلاحا أبيضا، واعتدى على السائق، مما أدى إلى إصابته؛ كما أرشد المتهم عن سلاح الجريمة، مؤكدا أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة وأنه كان يدافع عن نفسه.

وكانت بداية الواقعة بتلقي مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة؛ بلاغًا يفيد بإصابة سائق ميكروباص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بدائرة المركز؛ وبعمل التحريات حول الواقعة،  تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وسائق، بسبب الخلاف على أجرة التوصيل، مما دفع العامل للاعتداء على السائق بسلاح أبيض وإصابته، جرى القبض علي المتهم واعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المبين في التحقيقات؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

خلاف على ثمن الأجرة قرار جديد من النيابة عامل شرع في قتل سائق بالجيزة ابو النمرس