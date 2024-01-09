رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي الوافدين ومركز المؤتمرات

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا لإدارة الوافدين ومركز المؤتمرات، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

استعرض اجتماع إدارة الوافدين إنجازات الإدارة خلال الفترة السابقة بدايةً من تغيير لوجو الوافدين، وعمل صفحة للجامعة على الإنستجرام، بالإضافة إلى عمل دليل باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والمشاركة في مؤتمرات وزارة التعليم العالي، واستقبال عدد كبير من الوفود حيث بلغ عدد الجنسيات 19 جنسية من مختلف الدول، وتطبيق التحول الرقمي وتقسيط المصاريف للطلاب على أربع أقساط، كما تم تكريم الطلاب الأوائل وسفراء الجامعة في المجلس، ومشاركة الجامعة في الوبينار، كما تم توقيع بروتوكولات بين جامعات كثيرة، واستحداث المنسقين بكل كلية ومراعاة شئون الوافدين، وزيارة عدد من السفارات.

وخلال اجتماع مركز المؤتمرات تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بتطوير مركز المؤتمرات، تنظيم العمل داخل المركز، المتمثلة في المطعم والخدمات المقدمة من دار الضيافة وتغيير كافة المفروشات، كما وجه رئيس الجامعة بضرورة توفير كافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة للمركز ودار الضيافة.