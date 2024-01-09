قريبا.. "بوصلة قلب" للكاتب أحمد فيصل حماد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت دار ليان للنشر والتوزيع عن صدور كتاب" بوصلة القلب " للكاتب أحمد فيصل حماد ومن المقرر أن يتم طرح الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

يناقش الكتاب موضوعات إجتماعية مثل الزواج، الحب، كيفية اختيار الزوجة وتربية الأبناء.

ويتحدث عن التعامل مع الناس بطريقة مثلى ومواجهة الحقد والخبث، كيف نستطيع التعامل مع الإبتلاء والحزن. من أجل خلق تواصل اجتماعي فعال بمحيطك العاطفي.

يقول الكاتب في كتابه:

العداء الواضح أفضل ألف مرة من التودد الخبيث

التعامل مع شخص واضح ابن ناس ومتربي، لا يستخدم التلاعب والخداع، من الأرزاق المهدور حقها

الثقة والأمان في العلاقات من أهم أعمدة الراحة، وغيابها حقًّا يحول حياتك لـ "حرب شارع" نفسية، فلا تعرف من العدو ومن الصديق، لا تعرف بمن تثق ولمن تشكو وممن تخاف.



أحمد فيصل حماد هو كاتب شاب من مواليد محافظة الشرقية، ويعد كتاب بوصلة القلب عمله الأدبي الثاني بعد كتاب دليل الروح.