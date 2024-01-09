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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتابع اشتراطات الأمن والسلامة لبعض المنشآت الحكومية

اجتماع لجنة متابعة
اجتماع لجنة متابعة المنشآت
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عقد اللواء حازم عزت سكرتير عام بني سويف، الاجتماع الدوري بأعضاء لجنة متابعة المنشآت توافر اشتراطات الأمن والسلامة لبعض المنشآت الحكومية، والإسكان الاجتماعي، ومتابعة الموقف التنفيذي لقرارات  اللجنة، وذلك في حضور الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بمدن ومراكز المحافظة.        
ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توجيهات وتكليفات في اجتماعات سابقة، وعرض موقف سلامة المنشآت الحكومية التي تحتاج إلى ترميم ورفع كفاءة، أو أعمال إحلال وتجديد سواء كلي أو جزئي، هذا بجانب الاطمئنان لتوافر اشتراطات الأمن والسلامة بمشروعات الإسكان الاجتماعي والاقتصادي بمراكز ومدن المحافظة. 

حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة من النواحي الفنية والقانونية حيال قرارات الهدم والإزالة الصادرة من اللجنة المنشآت وكذا المباني ذات الخطورة "كل في نطاقه مركزه "، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة.

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